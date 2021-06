Corona-Maskenpflicht in Schulen der Region Leonberg Freude über die Lockerung ist zwiespältig

Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Masken-Lockerung sinnvoll, sagt Friederike Bailer, die Schulleiterin der Rutesheimer Theodor-Heuss- Grund- und Werkrealschule, mit Blick auf die aktuelle Inzidenzzahl im Kreis Böblingen (lag am Mittwoch bei 7,6). „Den Kindern bringt es bei den hochsommerlichen Temperaturen eine Erleichterung, wobei sie das mit den Masken ganz gut hinbekommen.“ Die Tatsache, dass mittlerweile ein großer Teil der Kollegen geimpft sei, „das sorgt natürlich für ein besseres persönliches Sicherheitsgefühl“, sagt Friederike Bailer. Aufgrund der hohen Temperaturen sei es auch ein Leichtes, permanent zu lüften. Die Schulleiterin kennt die aktuellen Diskussionen rund um die Maskenpflicht. „Jeder hat seine eigene Meinung, manche Eltern wollen gerne auch weiterhin eine Maskenpflicht, andere sind froh, dass diese gelockert wird. Wir müssen müssen das Bestmögliche aus der Situation machen.“

Freiwilligkeit ist kompliziert

Die Inzidenz im Kreis Ludwigsburg lag am Mittwoch noch bei 13,6. Eberhard Blanz, Schulleiter am Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen, musste vor eineinhalb Wochen noch Wechselunterricht organisieren. „Und jetzt soll nichts mehr sein?“, fragt er sich und hat ein ungutes Gefühl. „Dass die Maskenpflicht im Schulhof aufgehoben wird, ist längst überfällig, aber in den Räumen plädiere ich persönlich weiterhin für die Masken, denn psychologisch betrachtet ist so ein großer Schritt schwierig.“ Zumal die Corona-Pandemie noch nicht überstanden sei. Selbst Schüler seien auf ihn zugekommen und meinten, sie wollen weiterhin die Maske tragen. Was sie auch dürfen. „Doch eine Freiwilligkeit in Schulen ist kompliziert, es läuft dann gut, wenn man klare Regeln hat“, weiß Blanz aus Erfahrung.