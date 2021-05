Corona-Lockerungen Renningen will Außengastronomie bis 23 Uhr erlauben

Lesen Sie hier: Alle News zur Coronapandemie

Das heißt: Normalerweise ist in Renningen auch außerhalb der Coronapandemie um 22 Uhr Sperrstunde, da ab dieser Uhrzeit strengere Vorgaben beim Lärmschutz gelten. Die zusätzliche Stunde soll die Gastronomen nach der Krise stärken. Wohlgemerkt steht die neue Verordnung damit nicht über den Gesetzen zum Schutz vor Ruhestörung. Denn dabei handelt es sich um Bundesgesetze, die nicht durch eine kommunale Verordnung außer Kraft gesetzt werden können. Das bedeutet, dass die Betreiber der Gaststätten dafür Sorge tragen müssen, dass sich ihre Gäste nach 22 Uhr entsprechend ruhiger verhalten.

Das Stufenkonzept des Landes sieht vor, dass ein Land- oder Stadtkreis 14 Tage nach Öffnungsschritt 1, wenn die Inzidenz stetig weiter gesunken ist, in Stufe 2 kommt. Der Kreis Böblingen war am 17. Mai in Stufe 1 angekommen, am 1. Juni steht dann der zweite Öffnungsschritt an. Unter anderem darf von da an die Gastronomie von 6 bis 22 Uhr öffnen.

Weitere Lockerungen sind Kulturveranstaltungen in Innenräumen mit bis zu 100 Personen, im Außenbereich mit bis zu 250 Personen. Liegt die Inzidenzmarke im Kreis weiter unter 50, sind beispielsweise Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Menschen aus bis zu drei Haushalten erlaubt, der Einzelhandel kann ohne Testpflicht öffnen.