Corona Lockerungen für den Enzkreis

Das bedeutet das Ende der „Bundes-Notbremse“, also keine Ausgangsbeschränkung mehr, und die Gastronomie darf unter Auflagen öffnen. Diese und weitere Lockerungen gelten von Samstag an. Pforzheim ist noch nicht ganz so weit. Dort lag die Zahl am Mittwoch erstmals unter 100, Lockerungen sind also frühestens ab kommender Woche Mittwoch möglich.