Die Renninger Mediathek öffnet zunächst nur ihre Hauptstelle, die Zweigstelle in Malmsheim folgt am 18. Juni. An beiden Standorten sind die Öffnungszeiten reduziert: In der Hauptstelle auf Montag, Donnerstag und Samstag von 10 bis 13 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 15 bis 18 Uhr. In der Zweigstelle ist eine Ausleihe nur nach Terminvereinbarung donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr möglich.