Akzeptanz geht nur mit Mehrwert

Faktoren, wie die Belegung der Intensivbetten, die Krankheitsverläufe, die Quote der geimpften Bevölkerung und auch der Altersgruppen oder welche Mittel es mittlerweile gibt, um Krankheitsverläufe zu mildern, müssten in die Abwägung einbezogen werden, lautet der Rutesheimer Standpunkt. Es werde auch nicht jeder Bundesbürger bereit sein, sich impfen zu lassen, gibt man in dem Schreiben zu bedenken.

Seit Wochen biete Rutesheim kostenlose Tests für Bürger, für Mitarbeiter und Schüler an. „Diese können die Impfstrategie begleiten, aber für die Akzeptanz in der Bevölkerung müssen sie auch einen Mehrwert bedeuten“, lautet die Forderung. „Sie waren irritiert, dass unsere Bürger nach Mallorca fliegen dürfen, aber nicht in der Ferienwohnung in Norddeutschland Urlaub machen dürfen“, schreiben die Rutesheimer. „Wir dagegen sind irritiert, dass sich die Menschen beim Discounter auf die Füße treten, aber den Schuhladen nicht betreten dürfen.“