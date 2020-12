Corona-Lockdown Leonberger OB befürchtet Auswirkungen, die jahrelang andauern

OB Cohn: „Die langfristigen Auswirkungen des Lockdowns können wir uns heute noch gar nicht vorstellen.“ Foto: factum/Weise

Auch dass das Land am Freitag eine Ausgangssperre verhängt hat, die bereits am Samstag in Kraft getreten ist, wird von dem SPD-Politiker kritisiert: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass sich der Ministerpräsident nicht einmal 24 Stunden geduldet hat, um die Beratungen der Länder mit der Kanzlerin abzuwarten.“