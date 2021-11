Corona Leonberg sagt Weihnachtsmarkt ab

Leonberg - Die Coronazahlen steigen, die Intensivstationen schlagen Alarm. Angesichts der angespannten Pandemielage wurden in den vergangenen Tagen viele Weihnachtsmärkte im Altkreis Leonberg abgesagt. Nach Weissach, Rutesheim, Weil der Stadt und Renningen sowie einigen Kommunen im Enzkreis und Strohgäu schließt sich nun auch die Stadt Leonberg an. Weder der Nikolausmarkt noch die Weihnachtsmärkte in den Teilorten werden in diesem Jahr stattfinden. Das entschied die Leonberger Stadtverwaltung am Donnerstag.