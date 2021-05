Im Gegensatz zu den Landes-Bestimmungen wird im Kreis Böblingen die Testpflicht für den Kita-Besuch bis Ende Juni verlängert. Bislang mussten die Kinder in der Tagesbetreuung in Kitas oder bei Tageseltern zwei Mal wöchentlich einen Schnelltest machen. Die entsprechende Verfügung des Landratsamtes sah ein Ende der Testpflicht nach dem 31. Mai vor – oder für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt, was voraussichtlich am Sonntag der Fall wäre. „Wir haben gute Erfahrungen mit den Testungen gemacht und sollten das, was wir erreicht haben, jetzt nicht riskieren“, lautet das Fazit der Arbeitsgruppe Corona, einem Gremium aus Vertretern der 26 Städte und Gemeinden sowie dem Landrat. „Auch die Rückmeldung aus den Einrichtungen und von vielen Eltern bestärken uns in dem Vorgehen.“ Die Testungen hätten immer wieder positive Fälle identifiziert. Mit einer schnellen Isolierung habe jeweils verhindert werden können, dass ganze Gruppen oder gar Einrichtungen hätten geschlossen werden müssen. Alle Einrichtungen seien mit Testkits versorgt und die Akzeptanz seitens bei der überwiegenden Zahl der Eltern sei da. Deshalb werde die Testpflicht bis Ende Juni verlängert – unabhängig von den Inzidenzwerten.