Corona-Krise Vom Hörsaal ans Krankenbett

Böblingen - Vor drei Jahren beschloss Leonie Motzkus, den Beruf der Kinderkrankenpflegerin an den Nagel zu hängen. Sie begann ein Psychologiestudium in Holland. Doch nun ist sie ins Krankenhaus zurückgekehrt. Wegen Corona. „Als meine Uni auf Online-Vorlesungen umgestellt hat, gab es für mich keine Ausrede mehr“, sagt die junge Frau. „Überall werden in den Kliniken Leute gesucht. Das weiß ich von ehemaligen Kolleginnen. Also hab ich mich gemeldet.“