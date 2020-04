Corona-Krise Respekt vor dem Virus, aber keine Angst

Sindelfingen - Er ist flink, umsichtig und freundlich. Wenn Ricardo Jorge da Silva Barros seine grüne Arbeitskleidung in der Sindelfinger Klinik trägt, geht er ganz auf in seiner Aufgabe als Reinigungskraft. Er ist einer von 270 Mitarbeitern, die zwischen Nagold und Leonberg, Sindelfingen und Herrenberg für die Hygiene in den Kliniken zuständig sind.