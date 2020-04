Corona-Krise Landrat: Masken sind keine Last, sondern chic

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Das Landratsamt will deshalb eine Kampagne starten, um das Image der Maske aufzupolieren. Geplant sind Wortbeiträge von Prominenten aus der Region, die den Mundschutz befürworten. Die Botschaft: „Masken sind keine Last, sondern chic.“ Es habe sich gezeigt, sagt der Landrat, dass Länder mit einer Maskenpflicht deutlich niedrigere Corona-Fallzahlen verzeichneten als Länder ohne Pflicht. Man müsse der Maske ihren Schrecken nehmen. „Am Ende schützen wir so uns und andere.“

Bei den Corona-Infizierten im Kreis zeigt sich der Landrat verhalten optimistisch. Die Zahl der Neuinfizierten steige langsam, das sei gut. Trotzdem sei in den Kliniken keine Entspannung eingekehrt, eher eine Stabilisierung. Die Zahl der behandelten Corona-Patienten ist in den Kliniken im Kreis ähnlich hoch wie vor drei Wochen, sie liegt bei knapp 50. Noch immer ist es so, dass statistisch gesehen ein Bürger mehr als einen weiteren infiziert. Das Ziel der Experten ist es, diesen Wert deutlich unter eins zu bringen.

Wo gibt es Masken?