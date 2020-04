Corona-Krise in Leonberg Notbetreuung für Kinder wird erweitert

Zudem können die Dokumente per Fax an die Nummer 0 71 52 / 9 90 24 09 geschickt oder im Rathaus am Belforter Platz in einen der Briefkästen geworfen werden. Seit Kurzem gibt es auch am hinteren Eingang einen Briefkasten. Rückfragen werden beantwortet per E-Mail an corona-notbetreuung-kita@leonberg.de oder unter 0 71 52 / 9 90 24 01. Die Eltern werden durch die Einrichtungsleitung oder Trägervertretung informiert.

So wird der Schul-Antrag gestellt

Die Antragsstellung für Schulen läuft weitgehend so wie bei den Kitas. Die Formulare sind ab Mittwoch, 22. April, 9 Uhr, unter www.leonberg.de/Notbetreuung abrufbar. Nur müssen die Formulare bei der jeweiligen Schulleitung abgegeben werden. Eltern werden gebeten, sich mit der Schule in Verbindung zu setzen.

Bisher hatten ausschließlich Kinder bis Klasse 6, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, etwa Pflegepersonal oder Ärzte, einen Anspruch auf Notbetreuung. Künftig werden auch Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen.

Zudem wird die Notbetreuung grundsätzlich auch für Kinder angeboten, bei denen beide Erziehungsberechtigte oder die oder der Alleinerziehende außerhalb der Wohnung einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben. Die erweiterte Notbetreuung wird ab kommenden Montag, 27. April, eingerichtet.