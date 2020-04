Corona-Krise in Leonberg Es ist wieder Leben im Frei-Otto-Zelt

Die Finanzhilfe sei gut, um den Anfang der Krise zu überstehen. „Aber es kann gar nicht genug Geld sein“, ist er sich bewusst. Wenn die Corona-Krise noch länger andauere, werde der Staat den stark betroffenen Betrieben etwa in der Gastronomie oder Freizeitwirtschaft mehr Hilfen anbieten müssen. Bei letztgenannten geht er davon aus, dass diese auch als eine der letzten Branchen wieder öffnen dürfen. Wofür er durchaus Verständnis hat. Aber er habe seine Miete und auch noch Handwerkerrechnungen von der Eröffnung zu bezahlen.

„Aufgeben ist keine Lösung“

Und dann steht das Spielzelt noch vor einer zusätzlichen Herausforderung. Denn egal, ob es im Juni, Juli, August oder gar erst September wieder öffnen darf – dann ist Sommer, teilweise sind auch Ferien. Ein Indoor-Spielplatz hat dann maximal an regnerischen Tagen Konjunktur. Zumal es im Zelt im Sommer auch recht warm werden kann. Trotz einer äußerst cleveren Lüftung an der Zeltspitze, die geöffnet tatsächlich an ein Zirkuszelt erinnert. Die sommerliche finanzielle Durststrecke hat der Gründer zwar eingeplant. Die angepeilten starken Frühjahrsmonate sind durch Corona nun aber weggebrochen.

„Aufgeben ist keine Lösung. Dafür steckt viel zu viel hier drin“, bekräftigt Philipp Kratschmer. „Wir gehen davon aus, dass es spätestens ab Herbst wieder genauso gut laufen wird wie in den ersten zweieinhalb Monaten.“ In dieser Überzeugung bestärkt habe ihn auch die Reaktion seiner Gäste. Denn die haben fleißig Gutscheine gekauft, ihre Stammkunden-Karten aufgeladen oder „Lotti Lama“, die Plüschversion des Spielzelt-Maskottchens, gekauft. Auch viele aufmunternde Nachrichten gab es. „Die Leute waren wirklich sehr süß und herzig“, erzählt der Leonberger.

Wie süß: Lamas on the road. Foto: privat

Mit seiner Idee zum Indoor-Spielplatz für die Kleinsten hat er in Leonberg und Umgebung eine Marktlücke geschlossen. Spiel- und Sprunghallen für größere Kinder gibt es mittlerweile einige. Für etwas Vergleichbares für die ganz Kleinen mussten Eltern bislang ein ganzes Stück fahren. „Die Idee dazu kam mir über meine eigenen Kinder“, sagt Philipp Kratschmer. Nicht zu groß, liebevoll gestaltet und auch für Eltern gemütlich – so lautete seine Vision, die zum Ende des Jahres 2018 Gestalt angenommen hatte. Mehr als ein halbes Jahr bastelte er an der Idee weiter, allerdings mit einer anderen Immobilie in Leonberg als Lokalität. „Leonberg ist der perfekte Standort dafür“, sagt Kratschmer. Durch Zufall stieß er dann auf den Frei-Otto-Pavillon. „Ich wusste, dass es ihn gibt. Aber so richtig im Hinterkopf hatte ich den dafür nicht“, erzählt er.

Doch einmal gefunden, war die Idee zum Spielzelt geboren. Freddy Frechdachs und Lotti Lama, benannt nach seinen Kindern als Maskottchen, die den Kindern alles erklären, dazu ein Zirkuszelt als Logo. „Das Frei-Otto-Zelt hat so einen Wiedererkennungswert. Und ein Zirkuszelt verbindet man immer mit Kindern“, sagt der 37-Jährige. Der Familienvater verbringt die Corona-Zwangspause derzeit mit seinen Kindern. Daheim, draußen in der Natur. Und natürlich auch im Spielzelt. „Ich will nicht jammern. Jemand mit Kindern in einer kleinen Wohnung hat es ungleich schwerer“, weiß er. Freddy und Lotti dagegen haben einen ganzen Indoor-Spielplatz nur für sich.