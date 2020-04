Corona-Krise in Leonberg Der Plausch am Gartenzaun funktioniert jetzt per Anruf

Bereits bei der Auftaktveranstaltung zur Quartiersentwicklung im Quartier Leonberg-Mitte am 6. März äußerten insbesondere ältere Bürger in Workshops die Idee von telefonischer Nachbarschaftsunterstützung.

Mitmachen ist ganz einfach

Melden Sie sich bei der Koordinatorin. Diese nimmt die nötigsten Daten auf. Wer mitmachen will, gibt seinen Namen, die Telefonnummer, seine Anschrift und eine Kontaktperson für den Notfall, beispielsweise einen Verwandten, an. Für das Telefonieren wird nur der Nachnamen und die Telefonnummer weitergegeben. So kann man Missbrauch verhindern.

Die Kette startet sofort. Aber auch danach kann jeder noch einsteigen. Wer sich einen täglichen Anruf wünscht und an der Telefonkette interessiert ist, meldet sich bei der Koordinatorin des Projektes, Magdalena Heinrichs, Samariterstiftung, Telefon 0 71 52 / 60 71 01, E-Mail an leonberg@quartier.online. Sprechzeiten sind dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Oder man schreibt eine Nachricht über die Homepage der Stadt, die den Quartiersentwicklerinnen Undine Thiel und Magdalena Heinrichs zugeht, zu finden auf www.leonberg.de/quartiersimpulse.

Der Hintergrund der Aktion

Leonberg nimmt am Landesprogramm „Quartiersimpulse“ teil. Dafür hat sich die Stadt gemeinsam mit dem Kooperationspartner Samariterstiftung bei der „Allianz für Beteiligung“ und dem Sozialministerium beworben und eine Förderzusage mehr als 70 000 Euro erhalten.

Das Förderprogramm hatte sich an Städte gerichtet, die mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung Projekte zur alters- und generationengerechten Entwicklung von Quartieren durchführen möchten. Zuvor hatte der Gemeinderat diesem Vorhaben einstimmig zugestimmt.