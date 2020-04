Corona-Krise in Leonberg Abendliche Lieder vom Balkon

Leonberg - Normalerweise erfreut Dietmar Böhringer als Singpate die Kleinen im Kinderhaus Warmbronn. Doch das ist wegen der Coronakrise ja derzeit geschlossen. Doch Aufmunterung in schwierigen Zeiten können eben nicht nur die Kleinsten gebrauchen. Inspiriert vom abendlichen Singen aus Fenstern und vom Balkon in Italien, hat der Warmbronner seinen Nachbarn in den Hochhäusern in der Riegeläckerstraße des Leonberger Teilorts Zettel mit Liedtexten in die Briefkästen gesteckt und zum Mitsingen aufgerufen. Am Mittwochabend um 18.40 Uhr war es dann so weit. Böhringer trat mit Gitarre und Banjo auf seinen Balkon.