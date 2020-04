Kreis Böblingen - Die Not in der Altenpflege ist derzeit groß. Am Sonntag haben Landratsamt und Kreisseniorenrat erneut eine Bitte versandt, alle Bürger mit einer pflegerischen Qualifikation mögen sich melden. „Wir brauchen Sie“, sagt Landrat Roland Bernhard. „Bitte melden Sie sich bei unseren Pflegediensten oder unserer zentralen Ansprechstelle.“ Vor allem Fachkräfte seien gesucht, die derzeit nicht mehr in diesem Bereich beruflich tätig oder im Ruhestand sind.