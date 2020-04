Corona-Krise Die Clowns bleiben daheim

Die Clowns, die in Berlin in einem Verein organisiert sind, besuchen Kinder im Krankenhaus und Pflegebedürftige in Einrichtungen, wie die der Samariterstiftung. Doch nun müssen auch die „Roten Nasen“ zuhause bleiben. Aber ihr sehnsüchtig erwarteter Besuch findet jetzt virtuell statt. Die Online-Clowns senden aus dem Homeoffice und gehen per Facebook- und Instagram-Livestream, YouTube und per Videokonferenz auf virtuelle Visite.