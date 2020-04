Corona-Krise Der Landkreis kann Masken verteilen

Am Wochenende ging die Hälfte der Lieferung an Pflegeheime und ambulante Pflegedienste; die andere an Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur, zum Beispiel die Wasser- oder Stromversorgung, und der Jugendhilfe. „Es ist nicht Aufgabe der Kreisverwaltung, Schutzausrüstung einzukaufen und vorzuhalten“, so Landrat Bernhard. Die Dinge werden zum Einkaufspreis weitergeben. Wann weitere Lieferungen eintreffen, kann nie vorab gesagt werden. „Wir können erst verteilen, wenn die Paletten auf dem Hof stehen“, so Bernhard. Anfragen an die Kreisverwaltung bringen nichts. „Wir haben den Bedarf ermittelt und kommen auf die Stellen zu, wenn wir etwas haben.“