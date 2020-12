Corona Kreis-Impfzentren: Bürger fragen nach Terminen

In den Kreis-Impfzentren laufen schon die Vorbereitungen. Im Kreis Böblingen werden die Impfungen in der Sindelfinger Messe verabreicht. Bürger aus dem Enzkreis müssen die Appenberg-Sporthalle in Mönsheim aufsuchen. Wie Brigitte Joggerst, die Leiterin des Enzkreis-Gesundheitsamtes berichtet, fragen derzeit viele Menschen bei den Hausärzten, in den Corona-Schwerpunktpraxen oder direkt beim Gesundheitsamt wegen eines Impftermins an. „Dazu ist es im Moment jedoch noch viel zu früh“, sagt die Amtsärztin. Frühestens Mitte Januar sei in den Hallen ein Betrieb möglich. Und bis die Hausärzte in ihren Praxen Impfungen vornehmen könnten, dauere es mindestens bis Mitte nächsten Jahres.