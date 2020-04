Corona Krankenhäuser auf dem Weg zurück in die Normalität

Weniger Menschen gehen zum Arzt

Noetzel betont zudem, dass notwendige Behandlungen zu keinem Zeitpunkt von Verschiebungen betroffen gewesen seien. „Trotz des Virus haben wir Patienten, etwa mit einem Herzinfarkt, natürlich behandelt.“ Das Klinikpersonal vermutet, dass Menschen in den vergangenen Wochen wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nicht ins Krankenhaus kamen – trotz einer Erkrankung. So gab es in den Kliniken zuletzt 27 Prozent weniger Patienten mit einem Herzinfarkt. Selbst in den Notfallpraxen, die gerade an den Wochenenden stark frequentiert sind, herrscht weniger Betrieb. Da haben sich selbst Menschen mit Knochenbrüchen nicht getraut, ins Krankenhaus zu kommen, wurde Landrat Roland Bernhard, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Klinikverbundes, berichtet.