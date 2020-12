Corona-Kontrollen in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg Mehr Einsatzkräfte für die Polizei

„Wir werden am Wochenende mit Sonderschichten bei allen Polizeirevieren die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg kontrollieren,“ erklärte Polizeipräsident Burkhard Metzger. Gleichzeitig richtete Metzger einen eindringlichen Appell an die Bürger: „Angesichts von immer mehr an Corona-Erkrankten und -Verstorbenen bitten wir darum, sich an die Ausgangsbeschränkung zu halten und so dazu beizutragen“, damit man sich selbst und andere nicht durch die Krankheit gefährde.