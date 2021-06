Corona Kita-Gebühren: Heimsheim rechnet tagesgenau ab

Heimsheim - Die Stadt Heimsheim wird bei Betrieb in Kindergärten unter Pandemiebedingungen auch weiterhin von Eltern nur für die Tage Gebühren einziehen, an denen die Kinder auch tatsächlich die Einrichtungen besucht haben. Das hat der Gemeinderat so beschlossen. Die Regelung gilt dauerhaft von April an, wurde aber schon vorher so umgesetzt. Ein Vorstoß der Verwaltung, den Erlass oder Einzug der Gebühren erst ab einer bestimmten Zahl von Nutzungs- beziehungsweise Fehltagen einzuziehen, wurde im Gemeinderat abgelehnt. Der Vorschlag sollte die damit betrauten Mitarbeiter im Rathaus entlasten, der Gemeinderat sah darin aber zu viel Konfliktpotenzial.