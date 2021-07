Corona-Inzidenz über 10 Schärfere Regeln ab Donnerstag

Kreis Böblingen - Von diesem Donnerstag, 22. Juli, an gelten im Kreis Böblingen leicht schärfere Corona-Regeln. Der Landkreis lag fünf Tage in Folge über dem niedrigsten Schwellenwert von 10. Am Samstag, 17. Juli, lag die Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit Wochen wieder über 10. Das ist an den Folgetagen so geblieben, sodass am Mittwoch, 21. Juli, der fünfte Tag in Folge war. Diesmal war der Wert sogar auf 17, 1 geklettert. „Es hat sich im bundesweiten Trend abgezeichnet, da bildet auch der Landkreis Böblingen keine Ausnahme“, bedauert Landrat Roland Bernhard.