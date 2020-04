Corona Innovative Ideen in Krisenzeiten

Eine „Punktlandung“

Auch die schützenden Utensilien von Seeeye aus Holzgerlingen sind im Kreis Böblingen längst im Einsatz. Eine Supermarktleiterin und ihre Mitarbeiter seien gleich Feuer und Flamme für die Schutzschilder gewesen, berichtet Annett Frenzel. „Es ist schön, die Freude auf den Gesichtern zu sehen“, sagt sie. Und dem eigenen Betrieb wurde durch das neue Geschäftsmodell zu großen Teilen die Kurzarbeit erspart. „Irgendwann haben wir uns gedacht: Wenn wir jetzt nichts tun, dann verpassen wir den Zeitpunkt“, erzählt die Geschäftsführerin. In der aktuellen wirtschaftlichen Lage sei der Wechsel eine „Punktlandung“ gewesen.

In dem 2007 gegründeten Unternehmen arbeiten momentan 13 Mitarbeiter – und das rund um die Uhr. „Wir haben viele innovative Leute in der Firma, und wir geben alles“, sagt Annett Frenzel. Ihr Team sei hochmotiviert. „Es ist ein Versuch. Wenn es am Ende nicht klappt, dann haben wir wenigstens alles gegeben“, sagt sie. Arztpraxen, Physiotherapeuten und Zahnärzte sind Abnehmer der wiederverwendbaren Masken, die in Corona-Zeiten zum raren Gut wurden. Auch einer Diakoniestation in Sindelfingen hat die Firmenchefin die Produkte vorgestellt – und kam mit einer Bestellung für hundert Masken nach Holzgerlingen zurück.

Schutz ist das Wichtigste

„Das Gefühl, dass die Leute geschützt sind, ist momentan das Wichtigste für uns“, sagt Annett Frenzel. In dieser Krisensituation anderen helfen zu können hebe die Stimmung enorm, berichtet Geschäftsführerin von Seeeye. Dass das Geschäft außerdem seit mehr als zwei Wochen boomt, ist natürlich ein willkommener Zusatzeffekt. In Nufringen wird die Situation ähnlich empfunden. Wie lange Belkon noch auf die Maskennäherei umstellt, weiß Michael Verfürth nicht. Er hofft auf ein baldiges Ende der Coronakrise. Momentan ist der 35-Jährige allerdings froh, dass sein Betrieb auch weiterhin läuft – und sich zusätzlich an etwas Sinnvollem beteiligen kann.