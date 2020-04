Corona Infektionen in Flüchtlingsheim

Weil der Stadt/Enzkreis - In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vermeldet der Enzkreis weitere Todesfälle. Zuletzt sind drei Bewohner des Seniorenheims in Straubenhardt an dem Virus gestorben (Stand: Donnerstagabend). Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Enzkreis (mit Pforzheim) auf 14. In Weil der Stadt haben sich außerdem Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Josef-Beyerle-Straße infiziert. Vorerst darf daher keiner der Bewohner die Unterkunft verlassen.