Corona in Weissach Luftfilter für Kitas und Schulen

Für fest installierte Anlagen reicht die Zeit nicht

Dass die derzeitige Diskussion um zusätzliche Maßnahmen in Kitas und Schulen von großer Unsicherheit geprägt ist, hat sich am Montagabend auch im Weissacher Gemeinderat gezeigt – in der ersten Sitzung nach der knappen Niederlage Daniel Töpfers (CDU) bei der Esslinger OB-Wahl, der ihm nicht anzumerken war, wurde über die Luftfilter ausführlich diskutiert. Ein Königsweg scheint angesichts der Eile, die in der Sache geboten ist, allerdings nirgends in Sicht.