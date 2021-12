Weil der Stadt - Unter dem Motto „Weil der Stadt impft – gemeinsam!“ finden weitere Impfaktionen mit dem Impfstoff Moderna statt. Die Termine sind am 11., 15. und am 18. Dezember. Die Impfaktionen finden im leer stehenden Gebäude (ehemals Vögele/Miller&Monroe) in der Siemensstraße 1, neben Lidl, statt. Es sind Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen, also Booster-Impfungen, möglich. Interessierte können sich online anmelden, der Link ist auf www.weil-der-stadt.de zu finden.