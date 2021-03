Weil der Stadt - Im Rahmen der Coronavirus-Testverordnung des Bundes bieten die Kinderarztpraxis von Thomas Kirchner und Thomas Backhaus sowie der DRK-Ortsverein Weil der Stadt ab sofort regelmäßig anlasslose Corona-Antigen-Schnelltests in allen Kindertageseinrichtungen in Weil der Stadt und den Teilorten an. Es müssen dabei keine Krankheitssymptome vorliegen.