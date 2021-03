Corona in Weil der Stadt Das Bürger- und Ordnungsamt bleibt zu

Weil der Stadt - Das Bürger- und Ordnungsamt in Weil der Stadt bleibt aufgrund eines bestätigten Coronafalls sowie eines Verdachtsfalls für 14 Tage geschlossen. Trotz der Einhaltung der Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen ließ es sich nicht vermeiden, dass ein Großteil der Kollegen als Kontaktperson eingestuft wurde und sich in Quarantäne begeben musste, berichtet die Verwaltung. Von der Schließung ist sowohl das Bürger- und Ordnungsamt Weil der Stadt (Kapuzinerberg 14) als auch das Bürgeramt Merklingen (Kirchplatz 2) betroffen. In dringenden Fällen ist das Ordnungsamt weiterhin vorrangig per E-Mail (ordnungsamt@weil-der-stadt.de), ansonsten telefonisch (0 70 33 / 52 11 42) erreichbar. Das Bürgeramt kann in der Zeit keine Anfragen bearbeiten.