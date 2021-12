Corona in Unternehmen Nicht überall gibt es Testangebote

Wie viele Arbeitnehmer bei Lewa, Geze und Thales geimpft sind, können oder wollen die Unternehmen nicht preisgeben – aber auch hier befindet sich ein erheblicher Teil der Mitarbeiter im Homeoffice. Bei Thales machen sie laut dem Sprecher Pitt Marx zurzeit verstärkt Gebrauch vom „mobilen Arbeiten“. Er schätzt, dass sich rund zwei Drittel der circa 1000 Arbeitnehmer nicht vor Ort in Ditzingen befinden.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Sorge, ob wir den Winter überstehen“

Bei Lewa in Leonberg besteht die Möglichkeit, zu 100 Prozent im Homeoffice zu arbeiten, was auch viele in Anspruch nehmen würden, sagt Ronja Kielwein. „Da wir aber ein produzierendes Unternehmen sind, sind auch viele Kollegen am Standort vor Ort.“ Hier stelle man aktuell mit einem Drei-Schicht-Betrieb sicher, dass nicht zu viele Kollegen gleichzeitig in den Hallen arbeiten. Auch bei Geze wird Homeoffice verstärkt wahrgenommen, wo es möglich ist.

Boosterimpfung wird von Betriebsärzten durchgeführt

Und wie sieht es mit dem Impfen aus? In vielen Fällen können große Unternehmen auf die Versorgung durch Betriebsärzte zurückgreifen. Bei Thales etwa wurden über den Betriebsärztlichen Dienst bereits Erst- und Zweitimpfungen ermöglicht, im Januar geht es hier mit den Boosterimpfungen los. Auch Trumpf konnte den Mitarbeitern ein Impfangebot machen, als die Betriebsärzte vergangenen Juni in die Impfkampagne einbezogen wurden, berichtet Rainer Berghausen. Seitdem besteht das Impfangebot durchgängig. Am Standort Ditzingen wurden 1400 Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen. Aktuell erhalten rund 300 Mitarbeiter am Tag eine Boosterimpfung.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Hin- und Her verunsichert Kunden

Und auch bei Lewa gab es im Mai eine erste Impfmöglichkeit, eine weitere ist im Januar oder Februar geplant. Bei Geze hatte es während der ersten Impfwelle ein von der Geschäftsführung organisiertes Impfangebot gegeben, sagt Heike Holfelder. Zu einer geplanten Booster-Aktion macht die Firma keine Angaben. Grundsätzlich sei die Stimmung der Mitarbeiter in Sachen Coronaregeln positiv. Schade sei, dass die Aktivitäten rund um Weihnachten erneut ausfallen müssen. „Aber die Sicherheit unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle. Und wir werden es hoffentlich nachholen können.“