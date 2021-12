Corona in Unternehmen Mittelständler haben oft Mehraufwand

Jetzt, bei der zweiten Runde, wurde das Angebot ausgeweitet: Nicht nur ein Großteil der 55 Mitarbeiter von Stäbler lässt sich beim Termin für die Boosterimpfung von Natascha Friese piksen, insgesamt 160 Dosen werden bei der Impfaktion verteilt. „Die Bereitschaft war von Anfang an groß“, berichtet die Geschäftsführerin. Nur zwei Mitarbeiter seien gar nicht geimpft. Dass es auch Termine für Externe gab, sprach sich per Mund-zu-Mund-Propaganda herum – trotzdem waren alle Zeitfenster schnell ausgebucht. Ein Teil der Termine ging auch an andere kleine Firmen in der Nähe, etwa an Nussbaum Medien, die ebenfalls einige Leute zum Impfen zu Stäbler schickten.

Impfen sei gerade in der Baubranche wichtig

Wie viele Unternehmer habe man sich im Verlauf der Coronapandemie auf weiter Flur alleine gelassen gefühlt, sagt Ricarda Stäbler. Mit der Stadtverwaltung sei man nach wie vor regelmäßig in Kontakt, aber auch die Mitarbeiter dort seien häufig von neuen Verordnungen überrascht worden. „Mit viel Mühe und Aufwand“ müssen mittelständische Unternehmen deshalb selbst Angebote schaffen, so die Geschäftsführerin.

Dabei sei es gerade in der Baubranche so wichtig, die Impfquote zu fördern. „Wir arbeiten viel mit Subunternehmern aus dem EU-Ausland zusammen.“ Und diese wohnen nicht nur teilweise in einem firmeneigenen Wohnheim auf dem Stäbler-Gelände, sondern sind auch viel in Grenzgebieten unterwegs. „Für die ist eine Impfung sehr wichtig“, sagt Ricarda Stäbler. Deshalb habe man auch ihnen bereits im Sommer entweder eine Impfung vor Ort angeboten oder alternativ bei der teilweise komplizierten Vermittlung der Termine in Impfzentren geholfen.

Stäbler will eigene Schnellteststelle für alle öffnen

Dass für die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Kampf gegen die Pandemie ein starkes Netzwerk vor Ort sehr hilfreich sein kann, zeigt die Organisation von Stäbler allemal – angefangen mit der öffentlichen Impfaktion für Externe. Aber auch das interne Testangebot, dass es auf dem Gelände der Weiler der Städter Firma gibt, will man künftig für andere öffnen. „Wir sind mit der Stadtverwaltung in Kontakt“, sagt die Geschäftsführerin. Damit hofft sie, eine Lücke in der Testversorgung zu decken: „Morgens vor der Arbeit haben einfach wenige Teststellen offen.“

Mehr impfen, das würde auch die Ärztin Natascha Friese gerne. Sie ist dieser Tage viel unterwegs, nicht nur bei der Firma Stäbler, sondern etwa auch bei der jüngsten Impfaktion der Keplerstadt. Diese sei aber nur möglich gewesen, weil die Stadt den Impfstoff über eine Apotheke habe bestellen können. Eine Impfaktion in der eigenen Praxis habe sie absagen müssen. „Ich kann gar nicht oft genug sagen: Es liegt nicht an den Ärzten, sondern am fehlenden Impfstoff.“ Die Nachfrage sei umso größer. Inzwischen hat sich die Praxis Friese eine eigene Telefonnummer für die Vergabe von Impfterminen zugelegt. „Das können wir auch mal ausmachen, wenn die Termine weg sind.“

Eigene Impfaktion für Volksbank-Mitarbeiter

Selbst organisiert werden unterdes auch anderswo im Altkreis Impfaktionen: Kürzlich etwa bei der Volksbank Leonberg-Strohgäu, die sich auf die Suche nach einem mobilen Impfteam gemacht hatte und so an einem Nachmittag rund 75 Mitarbeiter und mehr als 50 Familienangehörige impfen lassen konnte. Angesichts der hohen Impfquote in der Bank sei es wichtig gewesen, eine rasche Boosterimpfung zu ermöglichen, sagt die Personalmanagerin Sabine Willmann. „Die Resonanz war hervorragend. Jede Impfung zählt.“