Corona in Schulen Heimsheim will Luftfilter testen

Filter nur in schlecht belüfteten Räumen sinnvoll?

Die Verwaltung rechnete aus, dass 41 Luftfilter allein für die Klassen eins bis sechs sowie 73 für die Kitas rund 224 000 Euro kosten würden. Sie führte eine Aussage des Umweltbundesamts an, wonach mobile Lüftungsgeräte allenfalls in schlecht zu lüftenden Räumen eine sinnvolle Ausstattung seien. Solche gebe es jedoch in den Einrichtungen in Heimsheim nicht.

In der Folge entspann sich unter den Gemeinderäten eine lebhafte Diskussion darüber, ob mobile Luftfilter nötig sind und welche Wirkung sie haben. Bei den Kleinsten sollte man nicht sparen“, sagte Ulrich Meeh (Unabhängige Wählervereinigung). Unterstützung bekam er von Ralf Rüth (CDU): „Jeden kleinen Baustein, der hilft, Infektionen zu verhindern, sollten wir nutzen.“

Die Freie Wählervereinigung spricht sich allerdings gegen Luftfilteranlagen aus „Ich halte solche Geräte nicht für nötig, wenn man überall lüften kann“, sagte Stefan Adelmann. Sabine Kiedaisch (Bürger für Heimsheim) betonte, dass die Gesundheit von Kindern ihr wichtig sei, „aber da muss man jetzt abwägen“.

Filter werden vorerst gemietet

Uwe Braun (CDU) stellte den Antrag, beim Heimsheimer Hersteller zunächst einige Luftfilter zu mieten, um Erfahrungen für eine Entscheidung zu sammeln. Außerdem soll eine Liste mit potenziellen Räumen für die Luftfilter erstellt werden. Schließlich wurde dieser Vorschlag einstimmig vom Gremium angenommen.