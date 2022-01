Corona in Rutesheim Impfen in der Festhalle und testen beim Baumarkt

Rutesheim - Eine weitere öffentliche Impfaktion ist am heutigen Freitag, 14. Januar, in der Rutesheimer Festhalle angesagt. Für zwei weitere Termine am 22. und am 28. Januar ist das Foyer der Festhalle im Mieminger Weg 2 bereits gebucht. Geimpft werden Personen ab dem zwölften Lebensjahr.