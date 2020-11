Corona in Leonberg Zwei Fälle in Schule und Kindergarten

Leonberg - Es gibt zwei neue Corona-Fälle in Leonberg: An der Ostertag-Realschule gibt es einen Corona-Fall, dieser wurde am späten Mittwochabend bestätigt. Die Eltern der betroffenen Schulklasse wurden umgehend informiert. Am Donnerstag kamen die Schüler vorsorglich nicht in die Schule. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und nach gezielter Nachverfolgung der Kontakte am Donnerstag wurde für einen Teil der Klasse und eine Lehrkraft eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die übrigen Schüler nahmen am Freitag wieder am Präsenzunterricht teil.