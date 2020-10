Leonberg - Zwei Corona-Fälle haben erhebliche Auswirkungen auf das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Leonberg. Wie der Schulleiter Werner Diebold bestätigt, sind zwei Schüler positiv auf das Virus getestet worden. „Vom ersten Fall haben wir am Montagabend erfahren und umgehend die Mitschüler und die Lehrer verständigt, damit sie am Dienstag nicht in die Schule kommen“, berichtet Diebold. Der Betroffene selbst wohne aber außerhalb des Landkreises Böblingen.