Corona in Leonberg Viel Unterstützung in schweren Zeiten

Dabei ist Mattner nicht nur Wirt, sondern auch Familienvater und Fußballtrainer. Plötzlich war an allen drei Fronten nichts mehr so, wie es war. Drei Monate blieb das Domizil zu. Die zwei älteren Kinder konnten nicht in Grundschule und Kindergarten. Der jüngste Spross war da noch nicht ganz vier Monate alt, seine Frau Marie, im Hauptberuf Lehrerin, in Elternzeit. Und auch der Spielbetrieb beim FC Esslingen, Mattners aktuellem Verein, war erst einmal ausgesetzt.