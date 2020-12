Corona in Leonberg und Renningen Notbetreuung in Kitas und Schulen ist eine Herausforderung

Leonberg/Renningen - Es ist schwierig, am Montag überhaupt jemanden ans Telefon zu bekommen. Und wenn am anderen Ende dann doch der richtige Ansprechpartner dran ist, so ist die Antwort stets die Gleiche: „Wir warten noch auf Informationen aus dem Kultusministerium.“ Ähnlich wie beim ersten Lockdown im Frühjahr müssen Schulen und Kitas im Hauruck-Verfahren eine Notbetreuung auf die Beine stellen. Die Eltern müssen den Nachwuchs dafür bis zum Dienstag anmelden – und das dürfen sie nur, wenn sie alleinerziehend sind oder beide Elternteile am Arbeitsplatz als „unabkömmlich“ gelten. Letzteres gilt diesmal auch für Beschäftigte im Homeoffice.