Corona in Leonberg und Renningen Die Hausärzte tragen die Hauptlast der Pandemie

Viele sind unsicher, haben Fragen. Jemand hat Schnupfen – muss er sich testen lassen? Wie ist es, wenn ich einem Infizierten begegnet bin, aber nur kurz? Und was sagt man dem Arbeitgeber, wenn man in Quarantäne muss? Alle Mitarbeiter der Praxis, auch die Helferinnen am Telefon, sind derzeit extrem gefordert.

Großteil de Corona-Diagnostik läuft über die Hausärzte

Barbara Mergenthaler hat als stellvertretende Vorsitzende der Leonberger Kreisärzteschaft den Überblick. „Im Moment können wir das noch stemmen“, sagt sie. Doch sie warnt: „Wenn die Infektionen noch weiter zunehmen, kommen wir an einen Punkt, wo wir andere Dinge reduzieren müssen.“ Mergenthaler macht darauf aufmerksam, dass es nicht nur die Krankenhäuser sind, an denen sich bemisst, wie viele Corona-Infektionen eine Gesellschaft verkraften kann. „Der ganz überwiegende Teil der Corona-Diagnostik läuft über uns Hausärzte“, sagt sie. Das auch deshalb, weil das Gesundheitsamt seit Monaten überlastet ist. „Gerade für Themen zur Kontaktnahverfolgung oder zur Quarantäne ist ja eigentlich das Amt zuständig“, sagt Oliver Gaber.

„Eine Quarantäne darf ich natürlich aussprechen“, erklärt der Leonberger Arzt Oliver Gaber. Foto: privat

„Weil die Patienten dort niemanden erreichen, fragen sie eben uns.“ Immerhin dürfen die Hausärzte mittlerweile selbst entscheiden, bei wem sie einen Test machen und müssen nicht mehr auf eine entsprechende Anordnung warten. „Eine Quarantäne darf ich natürlich nicht aussprechen“, sagt Gaber.

Unter den niedergelassenen Ärzten ist umstritten, ob man sich von der Böblinger Behörde im Stich gelassen fühlen soll – oder ab man Verständnis hat für die Überlastung. „Sicherlich müssen die Kollegen dort Dinge stemmen, für die keine Ressourcen zur Verfügung stehen“, formuliert es die Vize-Kreisärztechefin Barbara Mergenthaler diplomatisch. „Manches wäre aber auch für uns einfacher, wenn die Patienten zum Beispiel ihre Quarantäne-Anordnung früher erhalten würden.“

Lesen Sie hier: Landräte fordern mehr Geld vom Bund

Ein Rückgang an Patienten mit anderen Krankheiten ist dagegen noch nicht zu verzeichnen. Anders als im Frühjahr. „Im Quartal von April bis Juni sind die Zahlen deutlich zurückgegangen“, berichtet Oliver Gaber. „Da hatten wir auch wirtschaftliche Einbußen.“ Auf der anderen Seite sei es eine Zeit ohne Hektik gewesen. „Ich hatte noch nie ein so angenehmes Arbeiten“, berichtet der Leonberger Arzt. Im Moment laufen bei ihm die regulären Behandlungen, auch die Vorsorgeuntersuchungen, aber normal weiter.

Neben all den Corona-Behandlungen, denn Gabler hat eine sogenannte „Corona-Schwerpunktpraxis“, genau wie Barbara Mergenthaler. Was viele nicht wissen: Nicht alle Hausärzte behandeln Covid-Patienten. Teilweise, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören. Mergenthaler muss deshalb auch diese Patienten übernehmen – zusätzlich zu all ihrer Arbeit.