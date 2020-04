Für die am Montag beginnende Maskenpflicht hat sich die Leonberger Politikerin beim Schneider Rainer Bäuerle ausgerüstet. Dessen Werkstatt an der Hauptfeuerwache durfte Kurtz aber nicht betreten. Stattdessen balancierte Sabine Kurtz am Rande eines Blumenbeets auf einer Gartenmauer, während Schneider Bäuerle ihr am offenen Fenster das Ergebnis überreichte, das aus einem früheren Kissenbezug stammt. Der Draht ist übrigens auch ein Leonberger Produkt: Er stammt von Modellbau Kurz aus Höfingen.