Corona in Leonberg Helfen und nicht herumsitzen

Ein Muster, wie eine Schutzmaske angefertigt werden kann, hat der Mitarbeiter der Sozialstation gleich aus dem Internet mitgeliefert. Diese Anleitung wurde dann per E-Mail an die fleißigen Näherinnen weitergeleitet. Immer wieder haben die Mitarbeiter der Sozialstationen Probleme, weil Schutzmaterial fehlt. Reinhard Ernst, der Geschäftsführer des Pflegeverbunds Strohgäu-Glems, zu dem die Sozialstationen Leonberg, Gerlingen und Weilimdorf gehören, formuliert es so: „Nachschub an Schutzbekleidung ist momentan unser größtes Problem.“