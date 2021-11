Corona in Leonberg Großer Ansturm auf Impfen in der Post

Leonberg - Die Impfaktion in der Alten Post hat einen regelrechten Ansturm ausgelöst: Die bis 30. November verfügbaren Termine waren am Montag innerhalb kürzester Zeit vergeben. Deshalb wird die Aktion bis mindestens Sonntag, 19. Dezember, fortgesetzt. Dafür werden jetzt die Termine mit dem mobilen Impfteam abgestimmt. „Die Stadt beteiligt sich freiwillig an den Impfaktionen“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). „Wir bitten um Verständnis dafür, dass Termine sehr schnell ausgebucht sind. “