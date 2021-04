Das Schnelltestzentrum hat immer mittwochs geöffnet, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und von 17.30 bis 19.30 Uhr. Von Montag, 26. April, an kann auch zwischen 9.30 und 11.30 Uhr getestet werden. Weitere Schnelltestzentren in Leonberg gibt es in der Alten Post (Eltinger Straße 24) und im Bürgerzentrum (Neuköllner Straße 5).