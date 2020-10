Corona in Leonberg Die Schulmensa Triangel bleibt geschlossen

Leonberg - Wegen eines Corona-Falls bleibt die Leonberger Schulmensa Triangel nach den Herbstferien am kommenden Montag und Dienstag, 2. und 3. November, geschlossen. Das teilt die Stadt Leonberg mit. Demnach wurde in der vergangenen Woche eine Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich aktuell in Quarantäne. Nach Angaben der Stadt war die Betroffene nicht in die Zubereitung des Essens involviert.