Corona in Leonberg Damit der Abstand stimmt – der Gemeinderat zieht um

Der Probelauf ist während der Sitzung des Ältestenrates am kommenden Montag geplant. Diesem Gremium gehören neben dem OB und den beiden Bürgermeistern die Fraktionsvorsitzenden an. Hier werden die Tagesordnungen für die Ratssitzungen abgestimmt und die groben Linien bei wichtigen Themen diskutiert.

All das geschieht üblicherweise von Angesicht zu Angesicht. Diesmal aber werden sich die Kommunalpolitiker nur virtuell hören und sehen können. Vorgaben des Landes, in welcher Form in Coronazeiten die Gremien zu tagen haben, gibt es übrigens bisher noch nicht.

Der Umzug des Gemeinderates in die Stadthalle ist übrigens kein Novum. Mehr als zwei Jahre, in den Frühjahren 2015 bis 2017, tagten hier die kommunalen Gremien: der Gemeinderat im großen, die Ausschüsse in den kleinen Sälen.

Der Umzug war nötig geworden, da der Sitzungssaal des einstigen Neuen Rathauses im Frühsommer vor vier Jahren als erster Teil des ehemaligen Landratsamtes abgerissen wurde. Das Hauptgebäude blieb noch stehen, während parallel schon der Neubau hochgezogen wurde.

In der Stadthalle fühlten sich die Politiker durchaus wohl, nicht zuletzt wegen der „Nachsitzungen“ im Restaurant Corfu Palace. Ob das am 28. April schon wieder geöffnet ist, erscheint indes ungewiss.