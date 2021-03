Corona in Leonberg Allem Unbill zum Trotz – die Läden sind offen

Nun also wieder Terminmanagement und Personalienaufnahme. Der Galeria-Kaufhof-Konzern, zu dem Karstadt gehört, hat ein eigenes Einlasssystem: Die Kunden können sich telefonisch, per Mail oder per Strichcode anmelden, dann werden sie sofort durchgewunken. Oder sie lassen sich am Eingang registrieren und nehmen die kleine Wartezeit in Kauf.

Für den Anfang ist André Bunn zufrieden. „Es läuft recht gut“, sagt der Chef der Leonberger Karstadt-Filiale. „Die Unsicherheiten, die viele Kunden im Moment noch haben, werden sich in den nächsten Tagen legen. Dann erwarten wir weitaus mehr Frequenz.“ Tatsächlich ist die Schlange am Karstadt-Haupteingang im Erdgeschoss durchaus nicht kurz.

Im Leo-Center herrscht Betrieb

Wie überhaupt im Leo-Center vergleichsweise guter Betrieb herrscht. Nicht so viel wie in den vergangenen Tagen, als es überhaupt keine Einschränkungen gab. Aber kein Vergleich zu jenen düsteren Wochen, als bis auf die diversen Geschäfte, die Lebensmittel anbieten, die Apotheke, der Drogeriemarkt oder die Reinigung alles dicht war. Jetzt ist es hell, die Läden sind geöffnet, wenn auch die Eingänge verkleinert sind und Infopapiere aushängen, wie viele Kunden maximal rein dürfen.

Besser als nichts, lautet die Devise von Nadine Fensterer. „Ein gewisses Shopping-Erlebnis ist ja auch jetzt vorhanden“, sagt die Centermanagerin. „Die Leute trauen sich wieder zunehmend herein. Es muss niemand Angst haben. Wir haben strenge Hygienekonzepte, die in allen Läden gelten.“

„Die Leute trauen sich wieder rein“: Centermanagerin Nadine Fensterer. Foto: Jürgen Bach

Die einheitlichen Geschäftszeiten, die sonst ein großes Plus des Leo-Centers sind, gibt es momentan nicht. „Wir machen unseren Mietern jetzt keine Vorgaben“, sagt Nadine Fensterer. „Jeder Laden muss sich es so einrichten, wie es am besten für ihn ist.“ Denn eines macht die Handelsexpertin deutlich: „Dass die Geschäfte offen sind, bedeutet nicht, dass die Umsätze stimmen. Ob der Aufwand und der Ertrag am Ende aufgehen, wird sich noch zeigen.“ Doch die Hausherrin sieht es positiv: „Hauptsache, die Läden können überhaupt etwas verkaufen.“

Heller: Vom Handel geht keine Gefahr aus

Pragmatisch geht auch Joachim Heller mit den sich permanent ändernden Rahmenbedingungen um: „Es funktioniert einigermaßen“, sagt der Chef des Fachhandels Ziegler. „Unsere Kunden rufen an, wir nehmen ihre Daten auf und haben zum Glück ausreichend Platz.“ Die Geschäftsräume mit Wohn- und Tischaccessoires verteilen sich auf zwei Etagen.

Heller, der zudem Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“ ist, hat für die Beschränkungen ein gewisses Verständnis: „Die Infektionslage ist so, weil es Menschen gibt, die im Privaten einfach unvernünftig sind.“ Dennoch sieht der erfahrene Kaufmann seine Branche grundsätzlich benachteiligt: „Wenn man sich anschaut, welche Enge oft in den Supermärkten und Discountern herrscht, ist nicht nachvollziehbar, dass die kleineren Geschäfte, die viel Geld in Hygiene investiert haben, solche Auflagen bekommen. Vom Handel geht keine Gefahr aus.“