Corona in Heimsheim Vier Luftfilter im Test

Doch auch der Effekt überzeugte den Bauamtsleiter Andor Varszegi nicht. „Wir haben im Sitzungssaal extra CO2-Messgeräte. Wenn die Werte zu hoch steigen, machen wir eine Pause und lüften“, erklärt er. Selbst während des Einsatzes von gleichzeitig drei Luftfiltern stieg der Wert immer weiter an. „Hätte die Sitzung 15 Minuten länger gedauert, hätten wir doch wieder lüften müssen, trotz Luftfilter.“ Auch in den Schulen und Kitas gibt es solche CO2-Ampeln.

Nicht nur in Heimsheim gehen die Ansichten darüber, wie wichtig Luftfilter tatsächlich sind, auseinander. Viele andere Kommunen wie Weil der Stadt und Weissach haben eine größere Zahl an Geräten entweder bestellt oder ausgeschrieben. In Wimsheim sprach man sich gemeinschaftlich dagegen aus und will sich auf regelmäßiges Lüften verlassen. Das weitere Vorgehen in Heimsheim ist noch offen.