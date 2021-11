Corona in der Wirtschaft 3G in Unternehmen noch kein Thema

Lewa mit viel Homeoffice

Etwas zurückhaltender ist man bei Lewa in Leonberg. „Wir haben viele Mitarbeiter im Homeoffice“, sagt Ronja Kielwein. Die Beschäftigten im Haus müssten keine Nachweise erbringen, weil dies gesetzlich auch gar nicht möglich ist, erklärt die Marketingmanagerin des Herstellers für Spezialpumpen. Allerdings seien die Arbeitsplätze unter Hygieneaspekten umgestaltet worden.

Besucher haben bei Lewa nur Zugang, wenn sie die 3G-Regeln erfüllen. Diese gelte auch für externe Gäste in der Kantine.

Bosch mit konzernweitem Konzept

Ähnlich handhabt es der Elektronikkonzern Bosch an seinen Standorten in Leonberg, Gerlingen und Renningen. „Für alle Beschäftigten gelten umfassende Schutzmaßnahmen, darunter strikte Abstands- und Hygieneregeln. Dies umfasst auch die Kantinen, in denen wir mit Trennwänden aus Fiberglas für zusätzlichen Schutz sorgen“, sagt der Sprecher Simon Schmitt. Zudem werde in dort Essen zum Mitnehmen angeboten.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie viel Überwachung am Arbeitsplatz ist erlaubt?

Auf Eigenverantwortung und Sensibilisierung setzt die Stadt Leonberg. „Wir richten uns nach der aktuellen Arbeitsschutzverordnung“, erklärt der Rathaus-Sprecher Sebastian Küster. „Sie sieht vor, dass Beschäftigte, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, die Möglichkeit bekommen, zwei Mal pro Woche einen kostenfreien Coronatest zu machen.“

Stadt Leonberg sensibilisiert

Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, und direkten Kontakt zu externen Personen haben, seien jedoch dazu verpflichtet, die kostenfreien Tests anzuwenden oder sich bei einer Teststation regelmäßig auf eigene Kosten testen zu lassen. Genau dieses Prinzip wird auch im Ditzinger Rathaus umgesetzt.

„Vertrauen statt Kontrolle“ lautet das Motto bei Geze in Leonberg. „Wir bieten unseren Mitarbeitenden kostenlose Antigen-Schnelltests und medizinische Masken sowie mobiles Arbeiten an“, sagt Sinem Turan, Chef der „Human Resources“ bei dem Hersteller von Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik. „Unsere Besprechungsräume wurden mit Luftentkeimungsgeräten der neuesten Technologie ausgestattet und in unserer Produktionshalle haben wir bereits vor Corona in eine neue Lüftungsanlage investiert. Die Anlage erneuert ständig die gesamte Luft unserer Produktionshalle.“

Thales hört auf Robert-Koch-Institut

Die Firma Thales „orientiert sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts“, erklärt Bernd Schopp, der Vizechef von „ Human Resources“. Der Hersteller von Sicherheitssystemen beschäftigt in Ditzingen 1600 Menschen. Das Spektrum reicht von Technologie für den Bahn- und Flugverkehr, bis hin zu Radar- und Kommunikationssystemen für Grenzsicherungen oder militärische Operationen. „Bislang haben wir durch unser breit aufgestelltes Hygienekonzept mit vielfältigen Schutzmaßnahmen am Standort sowie der breiten Nutzung von mobilem Arbeiten die Corona-Pandemie gut bewältigen können“, sagt Bernd Schopp.