Corona-Impfungen in Sindelfingen Messehalle wird zum kreisweiten Impfzentrum

„Bereits im Vorfeld der Entscheidung waren wir im Austausch mit dem Messebetreiber, der seine Bereitschaft erklärt hatte, die benötigten Teile des Gebäudes zur Verfügung zu stellen“, so Bernhard weiter. Als erster Schritt werde nun eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die weiteren Planungen und nötigen Vorbereitungen koordiniert. Das Impfzentrum für den Enzkreis soll in der Appenberghalle in Mönsheim eingerichtet werden.