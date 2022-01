Renningen - Gemeinsam mit der Firma ViaMed GmbH Süd bietet die Stadt Renningen auch im neuen Jahr mehrere Impfaktionen an. An diesem Samstag, 8. Januar, von 10 bis 16 Uhr, am Sonntag, 16. Januar, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 30. Januar, von 10 bis 13 Uhr wird in der Stegwiesenhalle geimpft. Am Samstag, 22. Januar, von 9 bis 14 Uhr, findet die Aktion in der Rankbachhalle statt.