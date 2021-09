Corona-Impfungen Böblinger Landrat befürwortet Auskunftspflicht

„Der Anstieg der Infektionszahlen ist alarmierend“, erklärt Bernhard. „Wir sehen, dass die überwiegende Anzahl der Menschen in den Kliniken und auf den Intensivstationen ungeimpft sind. Das zeigt die Gefahr der Corona-Infektion im Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften“, so der Kreischef weiter. „Dass sich Menschen, die in Berufen arbeiten, wo sie mit vulnerablen Gruppen in Berührung kommen, nicht impfen lassen – zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zum Schutz eben dieser Anderen – , das finde ich unverantwortlich.“ Kliniken seien äußerst sensible Bereiche, ein Infektionsausbruch könne für Menschen schwere Krankheitsverläufe oder auch den Tod bedeuten.